الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود: مصر قلب العرب وحاضنة للثقافات والشعوب

أكد الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، أن مصر هي قلب العرب، وهي عبر الزمان توحد الجميع وتعد حاضنة لجميع الثقافات والشعوب.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أجرتها الإعلامية شروق وجدي على هامش افتتاح معرض "الأمير طلال بن عبد العزيز.. تاريخ تقرأه الأجيال" بمكتبة الإسكندرية.

وأضاف الأمير عبد العزيز: "كثير منا في الدول العربية استناروا من المصريين، وبما أن مصر تم اختيارها لتكون حاضنة لجامعة الدول العربية، فهي تتحمل دورًا كبيرًا في هذا الشأن".

وأشار إلى اهتمامه بمصر لأن والده كان يحبها ويعتبرها بلده الثاني، مؤكّدًا أن "الاهتمام بالشباب والأطفال هو الطريق إلى توحيد الدول العربية فكريًا وثقافيًا".

وأضاف الأمير عبد العزيز بن طلال مقولة والده: "تنمية قدرات الإنسان هي الاستثمار الأمثل في بناء الأوطان".

وأوضح الأمير عبد العزيز حرصه على أن تكون النسخة السادسة من معرض "طلال.. تاريخ تقرأه الأجيال" في رحاب مكتبة الإسكندرية، مشيرًا إلى رغبة المعرض في تسليط الضوء على علاقة الأمير طلال بمصر.

وبيّن أن هذه العلاقة بدأت في أربعينيات القرن الماضي، عندما أصيب الأمير طلال بوعكة صحية ونصحه الأطباء في المملكة العربية السعودية بالعلاج في مصر، حيث توجه إلى المستشفى الأنجلو سويس هوسبيتال في الإسكندرية.

وأشار الأمير عبد العزيز إلى أن المعرض يتناول رحلة الأمير طلال في العمل الإنساني وفكره على المستويات العلمية والاقتصادية والفكرية، ويهدف إلى تعريف الشباب والأجيال الجديدة بشخصية عربية أثرت بشكل كبير في المجالات التنموية، وإبراز الخصال والفضائل في الشخصيات العربية المحبة للإنسان.

وأضاف: "الأمير طلال كان محبًا للإنسان ويعامل الجميع بطيبة ومحبة، ونحن نستهدف الشباب والشابات ليعرفوا أكثر عن شخصية عربية هي الأمير طلال".

كما أعرب عن أمله في تسليط الضوء على شخصيات عربية أخرى ساهمت في المجتمع العربي. وتطرق الأمير عبد العزيز إلى المجلس العربي للطفولة والتنمية الذي تأسس عام 1987 كمبادرة قريبة لقلب الأمير طلال، مشيرًا إلى حرص المجلس على تنشئة جيل جديد قادر على المزج بين التكنولوجيا الحديثة والأصالة.

وقال: "نحن في عصر الذكاء الاصطناعي، ومن الصعب ألا نجد الأجيال الجديدة تتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يأتي دور المجلس في توعية الأجيال الجديدة بضرورة استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة مفيدة، لا تعتمد على النقل فقط، بل كأداة تساهم في التعليم".