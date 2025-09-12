إسبانيا تستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلية بسبب تصريحات لنتنياهو

استدعت إسبانيا، اليوم الجمعة، القائمة بالأعمال الإسرائيلية في مدريد ردا على تصريحات صدرت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهم فيها رئيس الوزراء الإسباني بتهديد إسرائيل.

وقال مسئول بوزارة الخارجية الإسبانية، إن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس استدعى دانا إرليخ، القائمة بالأعمال الإسرائيلية في إسبانيا، وكبيرة الدبلوماسيين الإسرائيليين في مدريد، "ليعبر عن رفضه القاطع للتصريحات الكاذبة والمسيئة التي صدرت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم، في منشور على منصة إكس أمس الخميس، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بإطلاق "تهديد سافر بالإبادة الجماعية" لإسرائيل، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها سانشيز، لدى إعلانه عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الإسبانية ضد إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسباني في خطاب متلفز يوم الاثنين الماضي، إن "إسبانيا، كما تعلمون، لا تمتلك قنابل نووية، ولا حاملات طائرات، أو احتياطيات نفطية كبيرة، لذا نحن وحدنا لا نستطيع إيقاف الهجوم الإسرائيلي."

وشملت الإجراءات الإسبانية حظرا على بيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل أو منها، ومنع مرور شحنات الوقود المتجهة إلى إسرائيل عبر الموانئ الإسبانية.