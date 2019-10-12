أستراليا وفيجي تعتزمان إرسال بعثة لحفظ السلام في منطقة صراع بالشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم السبت، إن بلاده وفيجي سترسلان بعثة مشتركة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة صراع بالشرق الأوسط خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت وزارة الدفاع الأسترالية، في بيان أوردته شبكة (يورو نيوز)، أن نشر القوات المشتركة في منطقة تقع على الحدود بين سوريا وإسرائيل ليس له علاقة بالأحداث العدوانية التي يتعرض لها شمال شرق سوريا.

وقال موريسون: "نعيش في عالم متغير حيث يشهد تغيرا في ديناميكيات القوى"، وذلك قبيل توجهه إلى قاعدة "بلاكروك" العسكرية أثناء زيارته التي يجريها حاليا إلى فيجي.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها موريسون رسميا نظيره الفيجي فرانك باينيماراما خلال العام الجاري.

يذكر أن أستراليا وقعت مع حكومة فيجي - في وقت سابق من العام الجاري - على خطة تطوير الشرطة في جزر "بلاكروك" ومعسكر تدريب لقوات حفظ السلام.