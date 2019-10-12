ضبط سيدة استولت على أموال 9 مواطنين بزعم تعيينهم بجهات حكومية بالغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، اليوم السبت، من ضبط سيدة بمركز السنطة بمحافظة الغربية، بتهمة الاستيلاء على أموال من 9 مواطنين، بدعوى قدرتها على تعينيهم وذويهم بجهات حكومية.

وتبلغ فرع الإدارة بوسط الدلتا من 9 مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى، بقيام إحدى السيدات بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها، 131 ألفا و500 جنيه، مقابل تعيينهم وذويهم ببعض الجهات الحكومية.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام حاصلة على دبلوم تجارة - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنطة، بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق فى مجال استغلال النفوذ المزعوم، والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين في الوظائف الحكومية، والاستيلاء من الشاكين على المبالغ المالية المحددة مقابل تعيينهم وذويهم ببعض الوظائف الحكومية، إلا أنها لم تف بما وعدت به وامتنعت عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.