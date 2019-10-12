 شرطة نيويورك تعلن مقتل 4 وإصابة 3 في إطلاق نار بمدينة بروكلين - بوابة الشروق
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شرطة نيويورك تعلن مقتل 4 وإصابة 3 في إطلاق نار بمدينة بروكلين

(د ب أ)
نشر فى : السبت 12 أكتوبر 2019 - 11:27 م | آخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 11:27 م

أعلنت شرطة مدينة نيويورك أن أربعة رجال قتلوا جراء تعرضهم لإطلاق نار في موقع يبدو أنه ناد غير مرخص للقمار بمدينة بروكلين في نيويورك.

وقال ديرموت شيا، المسؤول في شرطة نيويورك، إن ثلاثة أشخاص آخرين، رجلان وامرأة، أصيبوا في إطلاق النار.

وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار ناجم عن دافع السرقة أم نزاع أم له صلة بعصابات.

وأوضح أن تلك البيانات لا تزال تقديرات أولية.

وقال إن الشرطة كانت قد تلقت بلاغات عن إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح اليوم .

وأشار إلى أن 15 شخصا على الأقل كانوا بداخل المبنى "الذي يبدو أنه موقع غير قانوني للقمار".

ولفت إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 32 و49 عاما.

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