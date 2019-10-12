الصين تكشف لأول مرة عن مسبار استكشاف المريخ

كشفت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية عن مسبار استكشاف المريخ لأول مرة، والذي أطلقت عليه مؤقتا اسم "المريخ - 1".

وقال الخبير بالأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء "يه بي جيان –في تصريحات اليوم- إن الصين ستطلق المسبار إلى المريخ العام المقبل، وتخطط للهبوط على المريخ عام 2021، مشيرا إلى أن رأس المسبار يأخذ الشكل البيضاوي والقاعدة الشكل الدائري.

وأضاف جيان أن مهمة الصين الأولى لاستكشاف المريخ تنقسم إلى ثلاث خطوات، تتمثل في رصد المريخ بأكمله، والهبوط على المريخ، وأخيرا سير المركبة على المريخ لإجراء دورية وأعمال مسح.

وتابع جيان أن المهمة قد تواجه العديد من الصعوبات، ولكن حال نجاحها ستكون المرة الأولى في العالم التي يتم فيها إكمال ثلاثة أهداف في مهمة واحدة.

وتشير التقارير إلى أن عام 2020 هو أقرب فترة لاستكشاف المريخ، حيث ستقع الشمس والأرض والمريخ في خط مستقيم، ما يجعل رحلة المريخ الأكثر قصرا والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.