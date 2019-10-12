ميركل تغيب عن ذكرى الثورة السلمية في ألمانيا الشرقية من أجل زوجها

تخلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن المشاركة في اجتماع خاص للكتلة البرلمانية لتحالفها المسيحي بمناسبة مرور 30 عاما على "الثورة السلمية" في ألمانيا الشرقية، والذي من المقرر عقده بعد غد الاثنين، في مدينة لايبتسيج، شرقي البلاد.

وقالت متحدثة باسم الحكومة، ردا على استفسار من وكالة الأنباءالألمانية اليوم السبت، إن سبب إلغاء المشاركة هو عزم المستشارة حضور ندوة علمية بمناسبة عيد الميلاد الـ70 لزوجها يواخيم زاور.

وذكرت الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي أن ميركل لن تستطيع، للأسف، المشاركة في الجلسة الخاصة للتحالف المسيحي.

تجدر الإشارة إلى أن زاور أستاذ في كيمياء الكم، ويعتبر عالما شغوفا في مجاله، ووفقا لجامعة هومبولت في برلين، فإن زاور باحث أول بمعهد الكيمياء بالجامعة بموجب عقد يمتد حتى 30 نوفمبر من العام المقبل.

وبصفة زاور رئيسا لمجموعة باحثين، لا يزال لديه مكتب في حي أدلرسهوف ببرلين.

ومن المعروف أن المستشارة عالِمة فيزيائية، ولا يزال لديها اهتمام كبير بالعلوم، وتتابع أبحاث زوجها بشغف.