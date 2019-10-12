محكمة إسبانية تقرر اصدار أحكام بحق قادة كتالونيين بتهمة التحريض

قررت المحكمة العليا الإسبانية اصدار احكام بحق زعماء كتالونيا الانفصاليين المسجونين بناء على اتهامات بالتحريض ،حسبما ذكرت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وأضافت المصادر أن من المرجح النطق بالحكم بعد غد الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن المصادر قولها إن المحكمة سوف تصدر أحكاما على اتهامات بالتحريض بحق تسعة من الاثنى عشر شخصا الذين حاولوا العمل من أجل انفصال كتالونيا عن إسبانيا، ومن بين هؤلاء نائب رئيس كتالونيا السابق، أوريل جونكيراس. وكان ممثلو الادعاء قد ضغطوا لاستصدار اتهامات بشأن اتهامات تمرد أكثر خطورة.

ويواجه القادة الانفصاليون المحاكمة لدورهم في استفتاء غير قانوني تسبب في شهر من المظاهرات وهز الدولة الإسبانية في 2017. وعادة ما تتراوح أحكام السجن في الاتهامات بالتحريض ما بين 10 إلى 15 في حالات تشمل موظفين حكوميين.

وسوف تصدر المحكمة أيضا أحكاما بحق بعض السياسيين المسجونين لإساءة استغلال أموال الدولة. والثلاثة الآخرين سوف يحاكمون فقط بناء على اتهامات بالعصيان.