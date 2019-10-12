المتهم بتنفيذ هجوم على معبد يهودي بمدينة هاله الألمانية يعترف بارتكابه الحادث

قال متحدث باسم الادعاء العام الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) أمس الجمعة، إن الشخص الذي يشتبه فى تنفيذه لهجوم على معبد يهودي في مدينة هاله شرقي ألمانيا يوم الأربعاء الماضي أدلى باعتراف شامل بارتكابه الحادث.

وأكد المتهم بحسب الادعاء العام على وجود خلفية يمينية متطرفة وعداء للسامية قام على أساسهما بارتكاب الحادث.

وأضاف الادعاء العام أن شتيفان ب. /27 عاما/ صرح مساء أول أمس الخميس خلال استجواب دام عدة ساعات أمام قاضي التحقيقات في المحكمة العليا الألمانية بكارلسروه بارتكابه الحادث.

وقال محامي المتهم هانز ديتر فيبر من مدينة كارلسروه في لقاء مع راديو جنوب غرب ألمانيا في إشارة إلى موكله شتيفان ب.: "من الحمق إنكار شيء، وهو لم يفعل ذلك"، مبينا أنه شخص ذكي، ومتكلم بارع، ولكنه معزول اجتماعي.

وذكر المتهم أن سبب الحادث يكمن في أنه يحمل الآخرين المسؤولية عن مشاكله الشخصية.

وأودع المتهم في الأثناء الحبس الاحتياطي، وصدر أمر القبض عليه على خلفية تحميله المسؤولية عن قتل شخصين والشروع في قتل سبعة أشخاص آخرين.

ويرى المحققون أن المتهم أراد أن يرتكب مذبحة بهجومه يوم الأربعاء الماضي وأن يكرس منهجا يقلده غيره من خلال القيام بجرائم مماثلة.

ومن المقرر أن ينقل يوم الجمعة من كارلسروه إلى السجن في هاله.

كان المتهم حاول في البداية الدخول بقوة السلاح إلى المعبد اليهودي في هاله، وعندما لم يتمكن من ذلك أطلق النار على امرأة مارة ورجل في مطعم للوجبات السريعة.

وقال محاميه وفقا لما نقلته عنه الإذاعة المذكورة فإن موكله رأى الهدف الذي قصده "طاش"، فقد كان هدفه شيئا آخر، والضحايا الذين سقطوا ليسوا هم من كان يرغب في قتلهم.