اقترح دام سالي ديفيز، كبير المستشارين الطبيين المنتهية ولايته في بريطانيا، حظر تناول الطعام والشراب في وسائل النقل العام، باستثناء المياه العذبة والرضاعة الطبيعية والحالات الطبية؛ للمساعدة في خفض سمنة الأطفال، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة "الإندبيندنت" البريطانية.

وقال ديفيز -في تقريره المرسل للحكومة- إنه يجب زيادة ضريبة القيمة المضافة على الأطعمة غير الصحية؛ لدعم الإقبال على الفاكهة والخضروات، خاصة بعد اقتراب مواجهة المقاهي والمطاعم والحانات قيودا على السعرات الحرارية لكل وجبة؛ وفقا لخطط بريطانيا المقترحة.

ويوصي التقرير بزيادة وتوسيع ضريبة المشروبات الغازية لتشمل المشروبات التي تحتوي على الحليب مع إضافة السكر، بالإضافة إلى ضرورة إظهار نسبة السعرات الحرارية في جميع ملصقات الطعام.

ويعد مقترح ديفيز واحدا من بين مجموعة التدابير الراديكالية الموضوعة؛ كون بريطانيا ليست قريبة من تحقيق طموحات حكومتها لخفض السمنة لدى الأطفال إلى النصف بحلول عام 2030، فأطفال المدارس الابتدائية الذين يعانون من السمنة زاد عددهم مقارنة بالـ30 عاما الماضية.

ويحذر التقرير من أن نصف النساء الحوامل تقريبا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، بالإضافة لزيادة وزن واحد من بين كل 4 أطفال خلال السنة والنصف الأولى من عمرهم؛ بسبب الإفراط في التغذية، فالاهتمام بصحة الأطفال وإعطائها الأولوية؛ سيساعد في معالجة الوباء المتزايد لمرض السكري من النوع الثاني.

وشمل تقرير ديفيز أيضا بعض المقترحات، مثل:

1- مراجعة معدلات ضريبة القيمة المضافة على الغذاء، مع مراعاة مستويات ضريبة القيمة المضافة، بحيث تكون المنتجات غير الصحية ذات معدلات ضرائب أعلى، وتستخدم لدعم الغذاء الصحي.

2- الإلغاء التدريجي للتسويق والإعلان ورعاية الأطعمة والمشروبات غير الصحية في جميع الأماكن العامة، وتوفير وجبات صحية في المدارس بسعر منخفض.

3- حظر تناول الطعام والشراب على وسائل النقل العام في المناطق الحضرية.

4- تحديد عدد السعرات الحرارية لكل وجبة للطعام والشراب المباع من المقاهي والمطاعم والحانات والبارات والوجبات السريعة والمخابز والمقاهي ومحلات الساندويتشات والطعام أثناء التنقل وخدمات التوصيل.

5- عرض السعرات الحرارية أو المحتوى الغذائي من الأماكن التي تمثل فيها مبيعات المواد الغذائية أقل من 25% من التجارة.

ومن جانبها، قالت كيت نيكولز، الرئيس التنفيذي لشركة المملكة المتحدة للضيافة، إنها تؤيد التدابير المتخذة لمعالجة السمنة لدى الأطفال، ولكن ليست بهذه الإجراءات؛ كونها ستزيل الخيارات المتعددة من الطعام لجميع العملاء بغض النظر عن العمر، موضحة أنه في حال تنفيذ الأمر لن يكون أمام بعض الشركات خيارا سوى تمرير التكلفة الإضافية للعملاء أو تقليل خيارات قوائم الأطعمة، وفي كلتا الحالتين، ستقع المعاناة على العملاء والشركات معا.

كما تساءلت مجموعة من الركاب عن حكمة الحكومة في حظر تناول الغذاء، معتقدين أنه مقترح غير قابل للتنفيذ، فهناك مصابي السكر من النوع الثاني الذين يحتاجون إلى تناول الطعام عند السفر أو التنقل من مكان لآخر بواسطة وسائل النقل العام المختلفة.

وقال نيل ميدلتون، من رابطة مستخدمي النقل العام، إنه ينبغي على الدولة التشجيع على تناول المياه للحد من مخاطر الجفاف والإغماء وليس حظرها، وإنه لابد للحكومة أن توجه مقتراحاتها لموضوعات أكثر أهمية كالتهديدات التي يتعرض لها الركاب من إرهاب وجرائم عنف، بما في ذلك الاغتصاب.