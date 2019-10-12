رئيس الحكومة النمساوية المكلف يقوم بجولة من المشاورات مع الأحزاب الخميس المقبل

أكد سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب والمكلف برئاسة الحكومة النمساوية الجديدة أن محادثات استكشافية جديدة بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي سوف تبدأ الخميس المقبل.

وقال كورتس، في تصريح اليوم السبت، إن الجولة الجديدة ستشهد محادثات أكثر عمقا مع أحزاب "الاشتراكي "و" الخضر " و"نيوس"، بينما سوف يتم استبعاد حزب الحرية والذي خرج من المفاوضات الحكومية بعد الجولة الأولى حيث انتقل لصفوف المعارضة ولا يجد أي فرصة لدخول الائتلاف الحكومي.

وأشار كورتس إلى أن وفدا رفيعا من قيادات حزب الشعب يشاركون في المفاوضات مع بقية الأحزاب للتوصل إلى أفضل تفاهمات بشأن الائتلاف الحكومي الجديد.

وأوضح كورتس أن مباحثات الأسبوع الماضي مع جميع قادة الأحزاب الأخرى كانت أولية بينما مباحثات الأسبوع المقبل ستكون أكثر عمقا.