خيرى لـ«الشروق»: الإقبال على الانتخابات كان مرضيًا.. ومستمرون فى مواجهة التعدى على الطبيب شوقى: الانتخابات أجريت فى نزاهة تامة



كشفت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء المشاركين، بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، والتى أقيمت أمس الأول بالقاهرة ومحافظات الجمهورية، عن فوز الدكتور حسين خيرى بمقعد نقيب الأطباء للمرة الثانية على التوالى بفارق 2000 صوت عن أقرب منافسية، حسب مصادر فى لجان الفرز.

وفيما ينتظر إعلان النتائج النهائية الإثنين المقبل، أشارت المصادر إلى حصول حسين خيرى أستاذ الجراحة العامة بكلية طب قصر العينى، على 5788 صوتا، يليه الدكتور أسامه عبدالحى، وكيل النقابة بـ3767 صوتا، ثم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق 2241 صوتا.

وأوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات عن فوز الدكتور إيهاب الطاهر والدكتور إبراهيم الزيات والدكتور رشوان شعبان، أعضاء قائمة الاستقلال بمقاعد النقابة العامة لما فوق الـ15 سنة، بالإضافة إلى فوز عضوين من مرشحى القائمة بمقاعد النقابة العامة تحت السن وهم أحمد السيد و محمود عرفة.

وأشارت تلك المؤشرات إلى فوز الدكتورة شيرين غالب بمقعد نقيب أطباء القاهرة، والدكتور أحمد حسانين، بمقعد نقيب أطباء الجيزة.

يأتى ذلك بعد أن استمرت عمليات فرز الأصوات للنقابة الفرعية بالقاهرة وعددا من المحافظات حتى الرابعة من صباح أمس، تحت إشراف القضاة المشرفين على العملية الانتخابية للتأكد من سلامة إجراءات الفرز.

وكان أحد القضاة بمقر النقابة العامة بالقاهرة، قد أمر بإعادة فرز صندوقين للتأكد من سلامة عملية الفرز، وسط تواجد بعض المندوبين ومرشحيهم داخل لجان الفرز.

وقال عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة، محمد عبدالحميد، إن اللجنة ستعلن النتائج النهائية للمرشحون فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة، رسميا فى مؤتمر صحفى الإثنين المقبل، بعد حصر وتسلم كشوف التصويت فى جميع المحافظات.

وأضاف عبدالحميد لـ«الشروق»، أن الانتخابات أجريت بشفافية ونزاهة تامة، تحت إشراف القضاء، معتبرا أن إقبال الأطباء على التصويت بالانتخابات كان كبيرا منذ بدء عملية التصوت وحتى نهايتها.

وقال حسين خيرى فى تصريحاته لـ«الشروق»، إن الإقبال على انتخابات النقابة يعتبر مرضيا إلى حد كبير، وكان نفسى يكون هناك آلاف، مشيرا إلى أن يوم الانتخابات كان هادئا، مضيفا أن النقابة تسعى لتحقيق المزيد للأطباء لتحسين أحوالهم المادية والعلمية والعملية، باعتبارها حصن الأطباء والمدافع عنهم وعن حقوقهم، مردفا: «مستمرون فى مواجهة التعدى على المهنة والطبيب».

وأشار إلى أن أهم القضايا التى سوف تتبناها النقابة هى قضية تأمين الأطباء من الاعتداءات المتكررة، وسرعة إصدار قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، منوها بأن قانون المسئولية الطبية واجه عراقيل كثيرة لكن نحاول تذليلها والضغط لإصداره، مشددا على أنه سيجرى العمل على إقرار مشروع الكادر الذى يضمن زيادة المرتبات والتواصل مع الحكومة لزيادة بدل العدوى.

ووعد خيرى بتبنى مشروع زيادة راتب أطباء الامتياز خاصة بعد إقرار فترة الامتياز عامين بدلا من عام، والعمل على زيادة فرص التدريب وإعداد مقار استراحات المغتربين بالقاهرة وإنشاء صندوق للكوارث والرعاية الاجتماعية للأطباء وتحسين منظومة العلاج لتقديم خدمات أفضل، مع الاستمرار فى مواجهة أى صور للتعدى على مهنة الطب أو الطبيب.

وقال مؤسس طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العينى، شريف مختار، إن منصب نقيب الأطباء بمثابة رمز معبر عن آلاف الأطباء فى مصر، لذلك لابد من اختيار الكفاءة القادرة على حل المشكلات التى تواجههم.

ودعا مختار فى تصريحاته لـ«الشروق»، جميع الأطباء إلى التفكير فى وطنهم والسعى لرد الجميل لبلدهم؛ خاصة وأن الطبيب المصرى قد نال ما يؤهله ليكون أيقونة فى الدول المحيطة به؛ لافتا إلى أن الأطباء المصريين قد تعلموا فى أحسن ظروف ونالوا أفضل الفرص، بدليل اعتبارهم أيقونة فى جميع الدول العربية رغم كل ما يقال.

واعتبر أن ما يفعله بعض الأطباء هذه الفترة من تجهيز جوازاتهم للهجرة بمجرد إتمام الدراسة يعتبر موقف غير مقبول، مؤكدا على أن طموحاتهم الشخصية لا ينبغى أن تنتقص من طموحاتهم المجتمعية.

وقال عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، أحمد شوقى، إن أجواء انتخابات الأطباء كانت مشتعلة، وشهدت منافسة قوية بين المرشحين خاصة على مقعد النقيب العام للأطباء الذى فاز به الدكتور حسين خيرى.

وأضاف شوقى لـ«الشروق»، أن الانتخابات أجريت فى ظل نزاهة وشفافية تامة وتحت إشراف اقضائى، داعيا باقى المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ فى الفوز بمساندة زملائهم فى المجلس المقبل ويتعاونوا معهم.

وأجرت نقابة الأطباء، أمس الأول (الجمعة)، انتخابات التجديد النصفى لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء المجالس للفرعيات والنقابة العامة، وممثلى المناطق.