رئيس الزمالك: «بتروسبورت» الأقرب لاستقبال مواجهة جينيراسيون في دوري الأبطال

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن ملعب بتروسبورت هو الأقرب لاستضافة مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر الزمالك مباراة إعادة إياب دور الـ32 مرتقبة أمام جينيراسيون فوت السنغالي لحسم استمراره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، والمقرر يوم 24 أكتوبر الجاري.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: "جلست أكثر من ساعتين ونصف في اجتماع أمني على مستوى عال من أجل مباراة جينيراسيون فوت".

وتابع: "سبب المشكلة أن هناك بعض المراهقين في اتحاد الكرة، أبلغوا أن ملعب الزمالك من بداية الموسم هو استاد السلام، ويجب محاسبة المتسبب في هذا الأمر".

وأكمل: "نحاول حالياً، حضور 10 أو 15 ألف مشجع إذا أقيمت المباراة في بتروسبورت، والجهات الأمنية أبلغتني بدراسة الموضوع".

وأتم: "هذا ليس اتحاد إفريقي، أنه اتحاد الأهلي بعد غياب لاعبي الزمالك مثل أيمن يونس أو حازم إمام أو حسن شحاتة عن القرعة، وإذا كان التهديد بنقل المقر، فليقوموا بنقله".