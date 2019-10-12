قطر تطمئن ليفربول بعدم استخدام صلاح لأي أغراض دعائية في مونديال الأندية

كشف تقرير إنجليزي أن نادي ليفربول تلقى تأكيدات من دولة قطر بعدم استخدام محمد صلاح، نجم الفريق، خلال كأس العالم للأندية بقطر شهر ديسمبر القادم لأي أغراض دعائية.

وقالت صحيفة "دلي ميل" الإنجليزية، اليوم، أن صلاح قد تم استخدامه خلال كأس العالم الماضي في روسيا، من قِبل الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف لدعايا سياسية، عبر منحة المواطنة الفخرية، واستضافته بشكل شخصي، وهو ما تنبّه إليه اللاعب وإدارة ليفربول فيما بعد.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول خائف من تكرار نفس السيناريو مع محمد صلاع لذالك طلب النادي ضمانات من نظيره القطري لعدم استخدام الاعب في أي أغراض دعائية.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، أن مصادر رفيعة المستوى من الجانب القطري نقلت ضمانات قوية بمعاملة اللاعب كباقي زملائه في الفريق، مُعبرّين عن سخطهم إزاء إقحام الرياضة بأي شكل في عالم السياسة، و إن اللاعب لن تُلتقط له صورًا خاصة رفقة أمير دولة قطر، وإذا ما التقطت له صورة جماعية رفقة الأمير فإنها لن تُستخدم لأغراض سياسية.

وتابعت الصحيفة أن صلاح قد قام بزيارة قطر في عدة مناسبات بسبب صداقته مع محمد أبو تريكة نجم المنتخب الوطني السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورت" الحالي.

واختتمت ديلي ميل، بأن لاعبي كرة القدم لهم دور كبير الآن في الصراعات السياسة وأعطت مثل بحرمان هنريك مخيتاريان لاعب أرسنال السابق وروما الحالي من السفر إلى العاصمة الأذرية باكو للمشاركة بنهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي قبل أشهر، نظرًا لتوتر العلاقة بين بلده أرمينيا وأذربيجان، بينما تلقّى لاعب أرسنال كذلك مسعود أوزيل انتقادات واسعة بسبب دعوته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور حفل زفافه.

تأتي تلك التأكيدات في ظل توتر العلاقات بين مصر وقطر، إذ قُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 2017 على خلفية تطورات سياسية في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن كأس العالم للأندية سوف يقام بقطر في الفترة من 11 ديسمبر إلى 22 ديسمبر بمشاركة ليفربول كبطل لدوري أبطال أوروبا.