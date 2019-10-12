المستشار مساعد عبدالعاطي يكتب: المسئولية الدولية لإثيوبيا في قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

المستشار الدكتور/ مساعد عبدالعاطي شتيوي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي

تحكم منظومة العلاقات الدولية بين الدول، مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية، التي تهدف الي دوام استقرار العلاقات فيما بينها وأيضاً مبادئ التعاون المشترك ومنع نشوب المنازعات، وقد نص عليها في متن ميثاق الأمم المتحدة الصادر في عام 1945 والذي يعد بمثابة القانون الاسمي والأعلى على المستوي العالمي، ومن أهم تلك المبادئ العامة في العلاقات الدولية: مبدأ حسن النية في تنفيذ المعاملات الدولية والتعاون الدولي، ومبدأ تسوية المنازعات بالوسائل السلمية.

ومن هنا جاءت أحكام المسؤولية الدولية كضابط قانوني يضمن عدم انتهاك الدول للالتزامات القانونية.

- وعلى صعيد مجال استخدامات الأنهار الدولية نجد ان هناك أطر قانونية في القانون الدولي وضعت لتنظيم هذه الاستخدامات وهي في حقيقتها أعراف قانونية مستقرة ترسخت في وجدان الجماعة الدولية من خلال الممارسات العملية في هذا المجال وقد قننتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لقانون المجاري المائية الدولية في غير الشؤون الملاحية عام 1997.

- ومن المبادئ القانونية التي تحكم استخدامات الأنهار الدولية مبادئ الإخطار المسبق عند النية في بناء السدود ، احترام الحقوق المكتسبة ، عدم الأضرار ، الاستخدام المنصف والمعقول وفق معايير موضوعية ، ومبدأ توفير معايير السلامة الإنشائية و الأمان للسد المراد بناؤه ، وبجوار هذه المبادئ العامة توجد الاتفاقيات الخاصة المرتبطة بكل حوض نهري باعتبارها أطر قانونية خاصة تتوافق مع خصوصية كل نهر ، وهناك أيضا قرارات و أحكام التحكيم و القضاء الدوليين في مجال الأنهار الدولية ومنها أهمها ( قرار هيئة التحكيم 1957 بين اسبانيا وفرنسا بشأن بحيرة لانو ، حكم محكمة العدل الدولية بين المجر و سلوفاكيا 1997 ) .

- وعلي صعيد أزمة سد النهضة الأثيوبي نجد ان أثيوبيا قامت بالبناء الفعلي للسد رسميا في أبريل 2011 ، ضاربة عرض الحائط بتلك الثوابت القانونية مستغلة في ذلك اضطراب الأوضاع الداخلية في مصر عقب ثورة يناير ، و بالمخالفة للتفاهمات التي كانت بين دول النيل الشرقي( مصر و السودان و أثيوبيا ) تحت مظلة تجمع الانترو داخل منظومة مبادرة حوض النيل ، بشأن رغبة أثيوبيا في موافقة مصر و السودان علي السعة التخزينية للسد بما لا تتجاوز 14 مليار متر مكعب ، والتي عادت عند الاعلان الرسمي و رفعتها الي 74 مليار دون ان تقدم الدراسات الفنية المطلوبة ، ومن الثابت ان هناك اتفاقية خاصة تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر المكتسبة وعدم الحاق الضرر بها ومن بينها بروتوكول روما 1891،ومعاهدة 1902.

- الآليات التي اتخذتها دول النيل الشرقي لحل ازمة سد النهضة:

ان المتتبع لمسيرة أزمة سد النهضة منذ 2011 وحتي اليوم يتبين له،ان مصر و السودان طرقتا أبواب التفاوض المباشر مع الجانب الاثيوبي بالرغم من المماطلة الإثيوبية ، فبعد الاعتراض المصري السوداني علي التصرفات الإثيوبية، طلبت أثيوبيا بكامل إرادتها ; تشكيل لجنة خبراء دولية ; تضم خبراء فنيين مشهود له بالكفاءة والخبرة في السدود المائية ، بالإضافة إلي خبراء من الدول الثلاث للوقوف علي تحديد الآثار السلبية المحتملة علي مصر و السودان جراء بناء ذلك السد ، ; وقد استمرت اللجنة في عملها علي ما يزيد عن خمسة عشر شهرا

وخلصت في تقريرها عام 2013 الي عدم قدرتها علي تحديد الآثار المحتملة الناجمة عن بناء السد نتيجة لعدم مد أثيوبيا اللجنة بالدراسات الفنية المرتبطة بالمشروع ، وطالبت اللجنة في تقريرها بضرورة استكمال الدراسات المرتبطة بالجوانب البيئية وتشغيل السد ، وهنا يجب التأكيد علي حقيقة قانونية مفادها ان تقرير اللجنة الدولية للخبراء يعد بمثابة وثيقة قانونية هامة يمكن البناء عليها قانونيا ، إلا مسيرة التفاوض توقفت بعد ذلك ، حتي تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر في عام 2014 ، وبعد لقاء سيادته برئيس وزراء أثيوبيا السابق ديسالين علي هامش قمة الاتحاد الإفريقي بغينيا الاستوائية و تم التوافق علي تشكيل اللجنة الوطنية للخبراء لاستكمال الدراسات الفنية ،ووقع الاختيار على مكتبين فرنسي وهولندي لاستكمال تلك الدراسات وفي ظل اعتراض أثيوبيا انسحب المكتب الهولندي والذي كان اكثر خبرة فنية من المكتب الفرنسي ، ثم توافقت الدول الثلاث علي توقيع إعلان المبادئ في 23 مارس 2015 في الخرطوم و الذي يعد خارطة طريق للوصول الي توافق بشأن السد ، حيث نص بصورة قاطعة بالإعلان والذي تمت صياغته في ضوء مبادئ القانون الدولي

على مبدأ التعاون على أساس التفاهم المشترك.. وتشدد على المنفعة للدول الثلاث، وتوفير البيانات اللازمة لإجراء دراسات لجنة الخبراء.

كما نص الاعلان بصورة قاطعة على ان تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من اللجنة الثلاثية للخبراء في الدول الثلاث بغرض الاتفاق على الخطوط الاسترشادية بشأن قواعد الملء الاول والتي تشمل كافة السيناريوهات المحتملة وكذلك قواعد التشغيل السنوي للسد.

وتم إسناد الدراسات إلى مكتبين فرنسيين ،وقد صدر التقرير الاستهلالى عنهما في هدى من المعاير العلمية والفنية المعبرة والمؤيدة لوجهة نظر مصر ، إلا ان أثيوبيا سرعان ما اعترضت على التقرير وعلى اثر ذلك طالبت مصر إدخال العنصر السياسي والأمني بجوار الجانب الفني لإعطاء المفاوضات الاهتمام الواجب ، وتم تشكيل اللجنة التسعة والتي تضم وزراء المياه والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث، وتم توقيع وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول السد وعقدت اللجنة اجتماعين، اخرها كان في أديس أبابا في 15 مايو 2018

ثم عادت مسيرة الاجتماع التساعي للتوقف من قبل الجانب الاثيوبي بذريعة الانتظار حتى تستقر الأوضاع في السودان، ومن المنتظر ان يتم عقد الاجتماع التساعي منتصف هذا الشهر في القاهرة

ضرورة التنسيق المصري السوداني:

توصف مصر من الناحيتين القانونية والجغرافية بانها دولة مصب، وأن كان السودان يصنفه البعض بذات التوصيف إلا أن الادق ان السودان دولة منبع ومرور، لذلك نري بعد أن نجح السودان الشقيق في التوافق الدستوري والسياسي، أهمية توحيد المواقف بين مصر والسودان التنسيق المباشر بشأن التعامل مع الاجتماع المقرر لدول النيل الشرقي خلال هذا الشهر، بشأن أزمة سد النهضة في ضوء الالتزامات القانونية الملزمة لهما بموجب اتفاقية 1959.

ختاماً،،،

نخلص الي ان هناك التزامات قانونية علي أثيوبيا تلزمها بضرورة التوافق مع مصر و السودان بشأن قواعد الملء والتشغيل للسد بما لا يلحق الضرر بمصر علي وجه الخصوص باعتبارها الدولة الوحيدة دون باقي دول الحوض التي تعتمد علي مياه النيل بما يزيد عن 97% ، وفي ذات الوقت يجب أن تستعد الدولة المصرية للتعامل مع كافة السيناريوهات في حالة استمرار التعسف والمماطلة الإثيوبية ، وهنا نشير إلى اهمية تفعيل مصر للأوراق القانونية علي كافة المستويات توظيفا للحجج القانونية الدامغة التي تدعم وتحمي الحقوق المكتسبة لمصر في مياه النيل ، في ضوء التصرفات الإثيوبية التي تخالف مبادئ حسن النية في المعاملات الدولية والغلو في استخدام الحق .