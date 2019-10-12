لوبيتيجي يوجه نصيحة لثنائي إشبيلية المنضم لمنتخب إسبانيا

علق جولين لوبيتيجي المدير الفني لنادي إشبيلية المنافس في الليجا على انضمام الثنائي خيسوس نافاس وسيرجيو ريجيلون، لصفوف المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم.

انضم جناحا فريق نادي إشبيلية إلى صفوف المنتخب الاسباني، وتلقيا دعما كبير من مدربهما جولين لوبيتيجي والذي نصحهما بحسن التمركز في الملعب وضرورة القيام بمهام هجومية مع الحفاظ على الواجبات الدفاعية.

ويعتمد المدرب الإسباني على إستراتيجية لعب تعتمد على الضغط العميق من الأطراف وسرعة الارتداد إلى الخلف مما يتيح له الهجوم على الخصم ومن ثم الوصول إلى المرمى بل وتسجيل الأهداف في كثير من الأحيان وهذا ما هو مشهور به منتخب إسبانيا للشباب وكذلك المنتخب الأول.

وعلى الرغم من أن لوبيتيجي يفضل تقدم جناحي الفريق إلى الأمام للضغط على الخصم إلا أنه كشف في تصريحاته لصحيفة «آس» الإسبانية، عن حقيقة أخرى في إستراتيجيته قائلا: نعم أحب أن يتقدم الطرفان إلى الأمام ويقوما بسحب اللعب إلى مناطق دفاع المنافس ولكن في الوقت نفسه ينبغي عليهما الحفاظ على الجوانب الدفاعية وهذا ما أوليه اهتمام أكبر من التقدم، ولعل هذا التناغم والتجانس هو ما ساعد على انضمام ثنائي فريق إشبيلية إلى المنتخب الإسباني، والذي يعتمد في طريقة لعبه على سرعة الارتداد من الدفاع إلى الهجوم والعكس.

وأكد لوبيتيجي أن انضمام اللاعبان إلى صفوف المنتخب الاسباني، جاء نتيجة لأدائهما المميز مع الفريق الأندلسي، وهو ما ساعدهما على ذلك.