وزير الأوقاف: ملتقي سانت كاترين للتسامح الديني إنساني بامتياز

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في كلمته خلال افتتاح مؤتمر سانت كاترين لتسامح الأديان "هنا نصلي معا" بحضور عدد من الوزراء والسفراء وأعضاء مجلس النواب وعدد من المثقفين والمفكرين والصحفيين والإعلاميين من داخل مصر وخارجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لهذا المؤتمر تلك الرعاية التي تأتي في إطار اهتمام الرئيس بترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني وفقه العيش المشترك بين الناس جميعا وإحلال لغة الحوار مكان لغة الحرب والقتال.

وأكد وزير الأوقاف أن أهم ما يميز هذا المؤتمر أنه مؤتمر إنساني بامتياز ولا شيء يعلو فيه فوق قيمة الإنسان ولقد كرم الحق الإنسان على إطلاق إنسانيته، يقول سبحانه "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ"

وأشار إلى تاريخ وحضارة وعظمة المكان حيث تعانق المسجد والدير حيث الإنسان والإنسان ولا شيء آخر سوى الإنسان.

وأوضح أن مصر عرفت تاريخا عظيما للتسامح، ونحن هنا اليوم لنعيد هذه الروح ونبني عليها ونسعى لتسامح إنساني لكل الناس جميعا، ولتحيا البشرية في ظل لغة الحوار بدلا من الحرب والقتال.