تنظم جامعة سوهاج، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة صباحا بالجامعة الجديدة، مسيرة طلابية حاشدة يتقدمها الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، ونوابه وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، بصحبة فرقة الموسيقى العسكرية وحملة الإعلام والأغاني الوطنية الحماسية.

يأتى غدا الحفل، مختلفا عن كل عام، حيث وجّه الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، بضرورة التواصل مع عدد من محاربي سوهاج القدماء، والذين شاركوا فى الحرب لسنوات طويلة ولديهم روايات ومشاهدات واقعية من أرض المعركة تجسد الكفاح والإرادة المصرية لتحرير أرض سيناء الغالية.

فتستضيف الجامعة غدا فى تمام الساعة 11 صباحا وبعد انتهاء المسيرة، وبقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الجامعة الجديد نخبة من أبطال المحافظة للاستماع إلى شهادتهم الحصرية الحيّة وبطولاتهم الشاهقة التى سطرت مجدا للعسكرية المصرية.

ومن الأبطال الذين سيروون بطولاتهم إبان حربي الاستنزاف وأكتوبر، البطل المقاتل، خليفة مترى ميخائيل ابن قرية سفلاق بمركز ساقلته، وهو أحد قادة الكتيبة ٨٣ صاعقة والتى كُلفت بالقيام بعمليات خاصة خلف خطوط العدو وكان من نتائجها أسر القائد الإسرائيلى (يائير تسيفي) وعدد ١٠٢ جندى والمعروفة عالميا باسم (السبت الحزين)، وكانت القوات المسلحة المصرية قد سجلت باسم بطل سوهاج قيامه بأسر أكبر عدد من جنود العدو وحكايات أخرى ملهمة يستمع إليها طلاب الجامعة من بطل سوهاج المقاتل.

- البطل المقاتل عبدالرؤوف جمعة كريم أحد أفراد كتيبة الصاعقة ٨٣ والمعروفة بكتيبة الصعايدة، لأن أغلب أعضائها من أبناء الصعيد وخصوصا سوهاج، ولبطلنا المقاتل حكايات معبرة عن الحرب والعبور والاشتباك.

- البطل المقاتل أبوالحمد سيدى أحمد، أحد أبطال حرب الاستنزاف وتم أسره من الجيش الإسرائيلى، وحكايته مع الأسر داخل إسرائيل وكيف كانت المعاملة من جانبهم ومحاولات استنطلاق الأسرى بكافة وسائل الضغط والتعذيب.

- البطل المقاتل عبدالعزيز مصطفى أحمد، وروايته عن موقعة تلة التبه وكيف تمكنوا من منع نيران العدو الملتهبة من حصد أرواح مقاتلو الجيش المصرى، وحديثه المؤثر عن استشهاد أخيه إلى جواره فى معركة الكرامة.

شهادات وروايات حصرية جديدة يقدمها أبطال محافظة سوهاج من المحاربين القدماء، تتزامن مع الجهود المخلصة التى تبذلها كافة مؤسسات الدولة، والجامعات، لزيادة الوعى الوطنى لدى شباب مصر والتأكيد على الجهود المبذولة فى إعادة الأرض وإعادة البناء.