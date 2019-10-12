مرتضى: تحضير مفاجأة لـ«كهربا» والأهلي خلال ساعات

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عن تحضيره مفاجآة من أجل محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى الزمالك السابق ولاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي، والنادي الأهلي خلال الساعات القادمة، مؤكد أنه ليس من حقه الانضمام للأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من الأساس.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: "جميع الأنباء المتداولة عن توقيع كهربا للأهلي كاذبة، واللاعب ليس من حقه الرحيل عن الزمالك.. اللاعب هرب من النادي علشان يلعب في الأهلي وده مش هيحصل".

وفى سياق متصل، وجه محمود عبد المنعم “كهربا”، المحترف في صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رسالة إلى والده بعد هجوم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عليه.

ونشر كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة تجمعه بوالده، علق عليها قائلاً: “دانا باسمك وعلي حسك بتباهي واتعوج ابوس ايدك وابوس راسك واعيش خدامك ومداسك”.

وأضاف: “أنا ابن ابويا لو شفت خير في الدنيا انت اللي عملته وقريت كتاب الحياه ومنك اتعلمته”.

وأوضح: “دانا لما قلت ياسند وقفلي ابويا وعند وشال همي وريحني دانا ابن ابويا”.