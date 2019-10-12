السعودية: ضريبة 100% على كل منتجات المطاعم والمقاهي التي تقدم الشيشة

فرضت لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ التي بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية تطبيقها الأربعاء الماضي، رسمًا بنسبة 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محال تقديم منتجات التبغ.

ونشر مغرد صورة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فاتورة لمطعم، مشيرًا إلى أن هناك ضريبة 100% على (كل منتجات) المطاعم و المقاهي التي تقدم الشيشة، وليس على الشيشة فحسب.

وأضاف المغرد: "فإن كان العشاء يٌقدر بـ110 ريال سعودي ، الضريبة ستكون مثلها، والمجموع سيكون 220 ريال سعودي حتى لو لم تطلب شيشة !" .

وتراوحت رسوم الرخصة في المطاعم والمقاهي التي تقدم منتجات التبغ، ما بين 5 آلاف و30 ألف ريال، وذلك حسب التصنيف والمنطقة.

فيما تبدأ رسوم الترخيص لتقديم منتجات التبغ بحسب اللائحة، من 600 ريال إلى 3 آلاف ريال خلال الفعاليات، ومن 10 آلاف إلى 100 ألف ريال سنويًا في الفنادق فئة الخمس نجوم.