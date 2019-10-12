سقوط تشكيل عصابي استولى على سيارة محملة بالأسماك في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم السبت، من إعادة سيارة محملة بالأسماك بعد قيام تشكيل عصابي بالاستيلاء عليها بالإكراه أمام قرية الكرنك بمركز أبوتشت.

وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بالواقعة، وبالفحص تبين أن حال قيام شاذلي محمد محمود إبراهيم، بقيادة سيارة نقل تحمل أرقام رقم "4912 ص و ز"، وبجواره طه منصور بربرى حسين، في طريقهما من أسوان إلى البلابيش بمحافظة سوهاج لتوصيل شحنة سمك قدرها طن و800 كيلو، وأمام قرية الكرنك بدائرة مركز أبوتشت تعرضا لسرقة السيارة بحمولتها تحت تهديد السلاح من جانب 3 أشخاص استوقفوا السيارة حال سيرها بالطريق الصحراوي الغربي بعدما نصب المتهمون كمينًا على الطريق، وفروا هاربين بعد ارتكاب الواقعة مستقلين السيارة وأحدهما يستقل دراجة بخارية.

وأثناء مرور المتهمين بالطريق تصادف وجود كمين أمني، فارتبكت حركة قائد السيارة ومرافقه وتركا السيارة واستقلا الدراجة البخارية برفقة المتهم الثالث وفروا هاربين، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكبي الواقعة هم " صادق. ع .ص " و المدعو "ياسر .ع. م " – مسجلين خطر – والمدعو " محسن .ع .ع " وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم الثالث وبحوزته بندقة آلية و11 طلقة.