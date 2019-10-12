وفاة رائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف أول إنسان «مشى في الفضاء»

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توفي بموسكو، أمس الجمعة، رائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف( 85 عاما) أول شخص يخرج من مركبة فضائية في المدار في 1958، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس في رسالة إلى عائلة ليونوف "سيبقى اسمه إلى الأبد في التاريخ".



وأضافت "أعظم ذكرى له ستكون إنجازات بلادنا المستقبلية في السفر إلى الفضاء، والتي كرس لها حياته البطولية".

وأجرى ليونوف أول رحلة إلى الفضاء لمدة 10 دقائق تقريبًا خلال مهمة استمرت يوما وسط سباق الفضاء في عقد الستينيات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حينذاك.

وتوفي ليونوف بعد معركة طويلة مع مرض لم يكشف عنه، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية. من المقرر إقامة جنازته يوم الثلاثاء المقبل.