استطلاع: حزب المحافظين البريطاني يتقدم على العمال بست نقاط

أظهر استطلاع للرأي أن حزب المحافظين الحاكم البريطاني يتقدم بفارق 6 نقاط على حزب العمال المعارض، وأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتمتع بشعبية ضعف التي يحظى بها زعيم "العمال" جيريمي كوربين، كرئيس وزراء في المستقبل.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه مركز "كومريس" لصالح صحيفة "إكسبريس" أن 33 % يعتزمون التصويت لحزب المحافظين في انتخابات عامة مبكرة مقارنة بـ27 % للعمال و18 % للحزب الديمقراطي الليبرالي و12 % لحزب "بريكست".

وسوف يكون جونسون أفضل رئيس للوزراء بحسب 38 % من المشاركين في الاستطلاع، بينما كان هذا رأي 17 % من المشاركين نحو كوربين و12 % نحو جو سوينسون من الحزب الديمقراطي الليبرالي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.

واستطلع مركز كومريس آراء 2018 شخصا بين 9 – 10 أكتوبر الجاري.