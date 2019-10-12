بوتين: الجيش الروسي لديه أسلحة مميزة لا يمتلكها غيره

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن حلف الناتو كان ولا يزال يحاول خداع روسيا، ويعمل شيئا فشيئا على الاقتراب من حدودها، مشيرا إلى أن الجيش الروسي يمتلك أسلحة مميزة للدفاع عن البلاد.

وقال بوتين في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "سنعمل على تصنيع أنظمة هجومية تكون بالطبع قادرة على التغلب على أي نظام دفاع صاروخي ولقد نجحنا في ذلك، والآن أصبح الأمر واضحا بالفعل... يعمل نظام الدفاع الصاروخي ضد الصواريخ البالستية، أي الصواريخ التي تحلق في المسار البالستي ونحن بالإضافة إلى تحسيننا هذه الصواريخ عدة مرات، صنعنا أسلحة أخرى لا يملكها أحد في العالم".

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أفاد في وقت سابق، بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور السعودية بعد غد /الاثنين/، والإمارات الثلاثاء المقبل.