إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية دون إصابات

تعرض موقع عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية لإطلاق نار من سيارة مارة في وقت مبكر من صباح السبت.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان قصير إن الحادث لم يسفر عن وقوع اصابات، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل "في موقعها الإلكتروني.

وأضاف البيان أن "الحادث وقع بالقرب من مدينة طولكرم الفلسطينية، وأن الجيش يقوم بالبحث عن الجاني المشتبه به".

وفي الأسبوع الماضي، تم تفجير عبوة ناسفة بجوار موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من بلدة بيت عمر في الضفة الغربية، وتم تحييد عبوة ثانية في الموقع بواسطة خبراء المفرقعات.

وألقى جنود الاحتلال القبض على مشتبه بهم في مكان الحادث، وخلال البحث عن المزيد من المشتبه بهم بالقرب من بيت عمر، اندلعت اشتباكات أصيب فيها جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.