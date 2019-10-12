تركيا: نضمن سلامة المواقع الأمريكية أثناء الرد على النيران القادمة من سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة إنها اتخذت كل الإجراءات التي تضمن عدم إلحاق ضرر بأي موقع أمريكي أثناء ردها على نيران استفزازية أُطلقت من موقع قريب من قاعدة أمريكية في سوريا.

وأضافت ”لم يكن هناك إطلاق نار في موقع مراقبة أمريكي“ وذلك في إشارة إلى ردها على هجوم استهدف مواقعها العسكرية جنوبي مدينة سروج التركية التي تقع على الحدود قبالة مدينة كوباني السورية.

وقالت الوزارة في بيان ”تم وقف إطلاق النار نتيجة إبلاغ الأمريكيين لنا بالأمر“.

وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق إن انفجارا وقع قرب موقع عسكري أمريكي في شمال سوريا يوم الجمعة دون أنباء عن وقوع إصابات.