المبعوث الأممي غير بيدرسون يلتقي في الرياض اليوم اللجنة الدستورية السورية

أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، سيصل إلى العاصمة السعودية الرياض -اليوم السبت- للقاء اللجنة الدستورية، التي تواصل اجتماعاتها في الرياض بشكل مستمر مع هيئة المفاوضات السورية للتحضير للمفاوضات المقرر عقدها في جنيف نهاية الشهر الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكان بيدرسون أعلن -في تصريحات للصحفيين مؤخرا- عزمه التوجه إلى الرياض هذا الأسبوع للاتفاق على اللمسات الأخيرة بشأن اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا في جنيف والمزمع عقده 30 أكتوبر الجاري.