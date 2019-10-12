 المبعوث الأممي غير بيدرسون يلتقي في الرياض اليوم اللجنة الدستورية السورية - بوابة الشروق
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المبعوث الأممي غير بيدرسون يلتقي في الرياض اليوم اللجنة الدستورية السورية

أ ش أ
نشر فى : السبت 12 أكتوبر 2019 - 9:36 ص | آخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 9:36 ص

أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، سيصل إلى العاصمة السعودية الرياض -اليوم السبت- للقاء اللجنة الدستورية، التي تواصل اجتماعاتها في الرياض بشكل مستمر مع هيئة المفاوضات السورية للتحضير للمفاوضات المقرر عقدها في جنيف نهاية الشهر الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة.
وكان بيدرسون أعلن -في تصريحات للصحفيين مؤخرا- عزمه التوجه إلى الرياض هذا الأسبوع للاتفاق على اللمسات الأخيرة بشأن اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا في جنيف والمزمع عقده 30 أكتوبر الجاري.

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