محافظ أسيوط: بدء تطوير ميدان المحطة بديروط لإنشاء الإشارات الإلكترونية

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بضرورة إزالة كل الإشغالات بمختلف ميادين وشوارع المحافظة، مشيرا إلى البدء في تطوير وتوسعة ميدان المحطة بديروط، وشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات فيه، والتي مثلت عائقا أمام إنشاء الإشارات الإلكترونية، وذلك بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية، وجاري استكمال أعمال التطوير بمختلف الميادين.

ومن جانبه، أشار العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، إلى أنه تم البدء في تطوير وتوسعة ميدان المحطة بمركز ديروط أمام المزلقان بعد إزالة 7 محلات، والتي كانت عائقاً أمام تطوير مشروع الإشارات الإلكترونية ورفع كفاءة وتطوير النصب التذكاري للميدان، فضلا عن الاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية وتوسعة وإزالة جميع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية ومنع الاختناقات، لافتا إلى التنسيق مع رؤساء القرى لشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، واستكمال أعمال التطوير ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.