ليفربول يستعرض تطور ساديو ماني هذا الموسم

رفع ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي من أرقامه بشكل عملي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وفقًا لإحصائيات أوبتا من أول ثماني مباريات.

واستعرض الموقع الرسمي لنادي ليفربول تطور ساديو ماني وفقًا للأرقام الإحصائية، حيث كان هدف السنغالي في الشوط الأول ضد ليستر سيتي على ملعب آنفيلد في نهاية الأسبوع الماضي هو هدفه الخمسين في الدوري الدرجة الإنجليزي الممتاز مع ظهوره رقم 100 في الدوري.

وسجل صاحب القميص رقم 10 بالفعل خمس مرات في ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم، مما زاد من معدل تسجيله للأهداف من 0.6 هدف لكل 90 دقيقة إلى 0.7 هذا الموسم.

لقد سجل هدفًا كل 122 دقيقة، أقل من الموسم الماضي الذي كان معدل تسجيله فيه هدف واحد كل 140 دقيقة، وحسّن معدل التسديد إلى 26.3%.

ينعكس تطور ماني الاكبر على الريدز هذا الموسم في صناعة الفرص أيضًا، حيث صنع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا 13 فرصة هذا الموسم بمعدل 1.9 لكل 90 دقيقة، ليقفز من الرقم 1.3 صناعة فرصة لكل 90 دقيقة خلال الفترة 2018-1919.

كما حقق ماني أرقامًا أفضل في الفوز في الصراعات الثنائية (15.4 لكل 90 دقيقة)، (6.4 فوز في مواجهة لكل 90 دقيقة) ومراوغات ناجحة بنسبة (47.6%).