ضبط 4 تجار مخدرات بقنا بحوزتهم 28 طربة حشيش و21 لفافة بانجو

ألقت أجهزة الأمن بقنا، اليوم السبت، القبض على 4 عاطلين لحيازتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على العملاء.

وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط "مبروك .ع.أ .م" حال قيادته الدراجة رقم 9687 أمام مجمع مواقف السيارات بمدينة قنا وبرفقته "محمود .ف .أ .ح " مقيم الطويرات وبحوزتهما في الصندوق الخلفي للدراجة 5 طرب حشيش و21 لفافة بانجو.

وتمكنت مباحث قنا من ضبط المدعو "حسن.ع.ح.ع"، مقيم قرية المنشية بمركز نقادة، حال قيادته الدراجة رقم 314580 الأقصر وخلفه المدعو "حفظى .ب.م" مقيم ذات الناحية ومسجلين خطر، وذلك حال مرورهما أمام قرية الغوصة بمركز قنا، حيث استوقفتهما قوة أمنية وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 23 طربة حشيش و 910 جنيهات و عدد 2 هاتف محمول وفرد روسي بحوزة المتهم الأول، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع العملاء.