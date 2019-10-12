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ترامب يعلن استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
نشر فى : السبت 12 أكتوبر 2019 - 9:34 ص | آخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 9:34 ص


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وزير الأمن الداخلي بالوكالة الذي أشرف على المداهمات بحق المهاجرين غير المسجلين قد قدم استقالته، ليصبح بذلك أحدث مسؤول ضمن سلسلة طويلة من المسؤولين الكبار الذين غادروا الادارة الأمريكية.
وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - :"كيفن ماكلينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة.. لقد عملنا معا بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ".
وأضاف: "كيفن الآن وبعد سنوات عديدة من العمل الحكومي يرغب بأن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته وأن ينتقل الى القطاع الخاص.. أهنئك يا كيفن على عمل أديته بشكل جيد".
وأشار ترامب إلى أنه سيعلن اسم وزير الأمن الداخلي الجديد بالوكالة الأسبوع المقبل، وأن هناك العديد من المرشحين الرائعين.

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