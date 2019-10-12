التنمية المحلية: بدء انطلاق 4 دورات تدريبية بسقارة لـ175 متدربا اليوم

انطلق اليوم السبت، بمركز التنمية المحلية بسقارة، 4 دورات تدريبية يستفيد منها 175 متدربًا منها حقيبة تدريبية جديدة ينفذها المركز للمرة الأولى والمتعلقة بتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات وإدارات الإعلام والبوبات والصفحات الإلكترونية بالمحافظات، وذلك في ضوء خطة وزارة التنمية المحلية بتنفيذ خطتها التدريبية للعاملين بالمحليات للأسبوع السابع على التوالي.

وأشار وزير التنمية المحلية، في تصريحات له، إلى أن المركز سينفذ أيضًا 3 دورات تدريبية أخرى لتنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات الشئون القانونية والموازنة، ودورة تدريبية في اللغة العربية، مؤكدًا أن هناك تطويرًا في الدورات التدريبية التي تعقد بمركز سقارة هذا العام لتنمية المهارات الإدارية والسلوكية والعملية للعاملين بالمحليات.

وتابع: "وذلك لتمكينهم من التعامل والتواصل مع الجمهور بجميع الأساليب والوسائل الحديثة"، مشيراً إلى أن التدريب لن يكون فقط في الإدارة المحلية، ولكن ستشمل الدورات التدريبية "برنامج نظم المعلومات الجغرافية، الشئون القانونية، كيفية التعامل مع الجمهور، معايير الجودة الشاملة، كيفية محاربة الفساد".

وأضاف أنه يتم رفع المستوى العلمي للمتدرب وتنمية مهاراته الإدارية وتواصله مع الآخرين من أجل خلق جيل جديد قادر على القيادة ومواجهة الأزمات واتخاذ القرار.

وفي السياق ذاته، احتفل المركز الخميس الماضي، بتخريج 162 متدرب اجتازوا 3 دورات لتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والاحياء والوحدات القروية فى مجال الشئون المالية.

بالإضافة إلى تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية فى مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات.