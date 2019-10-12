تنسيق مصري أردني لتنشيط حركة التجارة والنقل بين البلدين

التقى وزير النقل كامل الوزير، اليوم، رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، لبحث آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل، بحضور وزير النقل الأردني إنمار الخصاونة، ووزير النقل العراقي عبدالله لعيبي، وسفير مصر بالأردن،وسفير مصر بالأردن شريف كامل، وسفيرة العراق بالأردن صفية التسهيل.

بدأ اللقاء بإلاشادة بالعلاقات المتميزة والقوية التي تربط البلدين الشقيقين والتأكيد على أهمية التعاون بين مصر والأردن فى مجال النقل بما يخدم كافة أنشطة التعاون الأخرى، سواء نقل الركاب أو البضائع أو التبادل التجارى والحركة السياحية، بالإضافة إلى تعزيز هذا التعاون.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون بين البلدين كان أحد أهم محاور اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى الوزراء فى القاهرة فى يوليو الماضى، مضيفا أنه تم خلال الاجتماع الإشادة بالتعاون الثلاثى الذى يجمع مصر والأردن والعراق، خاصة فى ظل آلية التعاون بين الدول الثلاث التى تم تدشينها فى القاهرة فى مارس الماضى فى القمة التى استضافها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة جلالة الملك عبد الله الثانى والسيد رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى.

من جانبه رحب رئيس وزراء الأردن بوزير النقل المصري، مشيرا الى أنها تأتي في إطار تنسيق التعاون في مجال النقل وتنشيط حركة التجارة بين الجانبين، مشيداً بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أن التواصل والتنسيق مستمرين بين وزراء النقل فى الدول الثلاث (مصر والأردن والعراق) للتغلب على أية عقبات أو مشاكل، ومناقشة كيفية تطوير التعاون المشترك.