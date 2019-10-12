قرار جمهوري بتشكيل لجنة لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسيي قرار رقم ٥٢٦ لسنة ٢٠١٩ بتشكل لجنة تختص بالاتفاق على الشكل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح. كما تختص اللجنة بوضع رؤية واضحة لما يمكن ان تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين، وكذلك وضع خطة إعلامية للتعامل مع أي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.

وتشكل اللجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية وزير قطاع الاعمال العام (مقررا) والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، وممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن الرقابة الإدارية، وممثل عن الأمن الوطني.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.