محافظ جنوب سيناء يكرم المشاركين في ملتقى سانت كاترين للتسامح الديني

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كرم اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، جميع المشاركين في ملتقي سانت كاترين الخامس للتسامح الديني الذي أقيم بمدينة سانت كاترين تحت شعار "هنا نصلي معا"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر لجميع المشاركين في الملتقي علي حرصهم على تأكيد وتوصيل الرسالة التي يهدف إليها الملتقي للعالم وهي ترسيخ أسس السلام والتعايش في أمان علي أرض مصر.

وأكد أن القيادة السياسية في مصر بكل مؤسساتها لا تتواني عن تقديم الدعم لسيناء من أجل إحداث تنمية حقيقية علي أرضها وتلبية احتياجات المواطنين.

وشارك في الملتقى وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلي مشاركة ٣٢ سفيرا منهم سفراء دول الدنمارك وإيرلندا واليونان وفنلندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وجورجيا وكولومبيا واليابان وبولندا والنمسا وصربيا وفرنسا وبلجيكا وأرمنيا ومالطا والمغرب وكازخستان والكاميرون وعمان والتشيك وطاجكستان.