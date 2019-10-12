جهود أمنية مكثفة بسمالوط لكشف لغز خطف طفلة وقتلها بالمنيا

يبذل رجال البحث الجنائي بمركز شرطة سمالوط، شمال محافظة المنيا، جهودهم لكشف غموض العثور على جثة الطفلة (مونيكا ماجد نعيم - عام ونصف)، والمقيمة بمنطقة المنشية -قرية قلوصنا، مركز سمالوط، والتي اختفت الخميس الماضي من أمام منزلها، وعثر عليها أمس الجمعة، مقتوله بجوار كوبري الساحل بسمالوط.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى بلاغا من العميد مأمور مركز شرطة سمالوط، باختفاء الطفلة (مونيكا) من أمام منزل والدها، وبالبحث والتحري، تم العثور على الجثة، بمنطقة قريبة من منزلها.

ويبذل رجال مباحث شرطة سمالوط جهودهم لفك لغز وغموض هذه الجريمة.