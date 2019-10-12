كازاخستان: الاجتماع الدولي المُقبل بشأن سوريا قد يتم تأجيله بسبب تداعيات التوغل العسكري التركي

قال وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي اليوم السبت إن الاجتماع الدولي المُقبل بشأن سوريا والمقرر عقده في نور سلطان قد يتم تأجيله إلى نوفمبر المقبل بسبب تداعيات التوغل العسكري التركي.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية عن تلاوبردي قوله في مؤتمر صحفي "مازالت الخطط قائمة لعقد الاجتماع. قررنا لعقده في أواخر أكتوبر لكن الآن لا أعلم.. قد يتم تأجيله إلى نوفمبر".

وأضاف "لم يتم تحديد مواعيد حتى الآن لأنه كما ترون الوضع في شمال سوريا سيجعل الأمور أكثر تعقيدا. الحوار بين الدول الضامنة ضروري ويجب أن تقرر هي ما يتعين فعله الآن. نحن ننتظر من هذه الدول إبلاغنا بشأن ما تعتبره الموعد الأكثر مناسبة".

وعقد الاجتماع الدولي رفيع المستوى الـثالث عشر بشأن سوريا في نور سلطان عاصمة كازاخستان يومي 1 و 2 أغسطس. وشارك في الاجتماع وفود من الدول الضامنة وهي روسيا وإيران وتركيا إلى جانب الحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية،

وشارك في الاجتماع مسؤولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

وفي التاسع من أغسطس أعلنت أنقرة بدء عملية عسكرية في شمال سوريا وبدأت العملية بتوجيه ضربات جوية إلى مواقع للأكراد وتقول أنقرة إن العملية هدفها إقامة منطقة آمنة على طول الحدود التركية يمكن نقل اللاجئين السوريين في تركيا إليها.

ووصفت وكالة الأنباء العربية السورية التوغل العسكري التركي بالعدوان. وأدان المجتمع الدولي تركيا.