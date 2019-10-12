ضبط شخص استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكروني لمواطنين واستخدامها في عمليات تسوق إلكتروني.

تبلغ لفرع الإدارة بشرق الدلتا من مهندس زراعي بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بفقد كارت الدفع الإلكتروني الخاص به، وعقب ذلك ورد له رسائل من خدمة العملاء بالبنك تفيد خصم مبلغ مالى قدر 6 آلاف جنيه من حسابه الشخصي طرف البنك والخاص ببطاقة الائتمان المفقودة.

أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص بعمل عدة عمليات شراء من أحد مواقع التسوق الإلكترونى مستخدما البطاقة الخاصة بالشاكي، وبالتنسيق مع إدارة شركة التسوق الإلكتروني تم تحديد شخص القائم بتلك العمليات، وتبين أنه "حاصل على بكالوريوس علوم" مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

وأضافت التحريات استخدامه برامج القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت"ـ والإستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميها، وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية، والإستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض العملاء والضحايا وهو ما يعرف بأسلوب التصيد "PHISHING"، واستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني بالخارج وشحنها للبلاد، واستلامها من خلال شركة التسوق الإلكتروني، وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات الحسابات المستولى عليها.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن الدقهلية تم ضبطه وبحوزته "لاب توب، تابلت" بفحصهما فنيا تبين أنهما محملا بتطبيق بريد إلكتروني، وبيان بالعمليات التي تمت على الحساب البنكي الخاص بالشاكي بقية المبلغ بعالية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وقرر بتحصله على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكي، من خلال إعلان على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المنشور به صورة لتلك البطاقة المفقودة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.