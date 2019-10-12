وزيرة الداخلية اللبنانية: الدولة وحدها تضمن للمواطن أمنه وتحمي البلاد من الأطماع

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن الدولة وحدها هي التي تضمن للمواطن أمنه في الداخل وتحمي لبنان من أطماع الخارج.

جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة الداخلية اللبنانية، اليوم، خلال افتتاحها مقرا جديدا لجهاز قوى الأمن الداخلي في مدينة صيدا (جنوبي البلاد).

وأشارت إلى أن المقر الجديد يتيح مزيدا من الفاعلية لعمل قوى الأمن الداخلي في مدينة صيدا، ويوفر ظروفا أفضل لقيامها بمهامها ومواكبة الاحتياجات الأمنية المتزايدة، بما يندرج ضمن الطموح الاستراتيجي لتعزيز حضور الدولة وأجهزتها الأمنية في كل مناطق لبنان.

وقالت إن المبنى يقع في قلب مدينة صيدا التي تشهد حركة تجارية وسياحية متنامية، الأمر الذي من شأنه إشاعة الارتياح لدى أهل المدينة والسياح الذين يزورونها، داعية في هذا الصدد جميع السياح العرب والأجانب إلى القدوم إلى لبنان والتمتع بالأجواء السياحية الآمنة به.