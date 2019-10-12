مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرأي العام العربي لا يقبل إلا بإعلان الحرب على تركيا أو مقاطعتها اقتصاديا

قال السفير جمال الدين بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المشهد الحالي بعد الاحتلال التركي للأراضي السورية، يعكس وجود رأي عام عربي لا يقبل إلا بإعلان الحرب على تركيا أو مقاطعتها اقتصاديًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «Ten»، مساء السبت، أن المقاطعة الاقتصادية لم تثبت نجاحها في أي مكان بالعالم، مشيرًا إلى أن المجال الدبلوماسي يسعى لحل المسألة بكافة الطرق السلمية والدبلوماسية، بوجود خطوات تصعيدية قبل إعلان الحرب أو المقاطعة.

وأشار إلى ضرورة وحدة القوى السورية حتى تستطيع الحفاظ والدفاع عن ذاتها، ووحدة الصف السوري قبل تحديد الجالس على مقعد مجلس الأمن بجامعة الدول العربية، متسائلًا: «أي سوريا تقصد، سوريا التي حكمها نظام بشار الأسد، أم سوريا التي ثارت عليه، أم سوريا الأكراد؟».

وأوضح أن الموقف القطري بتحفظه على قرار جامعة الدول العربية والذي أدان العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا، كان متوقعًا ويُثبت الدور التخريبي الذي يقوم به النظام القطري بدعم الإرهاب وتمويله، مشيرًا إلى إمكانية قطر البحث عن دور إيجابي بمقارنة نفسها بمالطا التي تقوم بدور عظيم في جمع القوى بالاجتماعات الأوروبية، وكونها قوى بديلة عند حدوث أي خلاف بمكان الاجتماع، على حد ذكره.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، بناءً على طلب من مصر.