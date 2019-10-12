رئيس الدوما الروسي يشدد على ضرورة تطوير قوانين مجابهة الدعاية المروجة للإرهاب

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، ضرورة تعزيز الجهود المشتركة في سبيل تطوير القوانين التي تهدف إلى مجابهة الدعاية المروجة للإرهاب.

وقال فولودين -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إننا في حاجة إلى إرساء أساس قانوني يتبني الجهود الرامية إلى مكافحة انتشار الدعاية المروجة لأعمال الإرهاب والتطرف، خاصة عبر وسائل الإعلام".

وأضاف: "لكي تُحل تلك الأزمة بفعالية، فإن الدول في حاجة إلى التعامل مع الأزمة وفقًا للقوانين الدولية المشتركة، التي تقوم على أساس الإقرار بالدور المحوري للدولة وهيئاتها المعنية بإنفاذ القانون".

وشدد فولودين على أهمية إدانة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، مُشيرًا إلى أن زعماء دول مجموعة العشرين قد كفلوا هذا المبدأ في بيانهم، حول مكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية.