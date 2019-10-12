متحدث العاصمة الإدارية: لجنة تضم أعلام الفكر والأدب ستختار الاسم الجديد من بين مقترحات المواطنين

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن الأعمال في المشروعات المختلفة داخل العاصمة مستمرة 24 ساعة.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أنه يجري الآن البحث عن اسم للعاصمة الجديدة، معقبًا: "هنلاقي اسم الجديد والموضوع معمول حسابه".

ولفت إلى إطلاق مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الجديدة، مضيفًا: "وكانت وجهة نظر القيادة السياسية والدولة إن الشعب المصري كله يشارك في اختيار واسم وشعار للعاصمة، وحابين إن الاسم يبقى نابع من المواطن".

وعقب أن الآلاف من المواطنين شاركوا في المسابقة، مستطردًا: "إحنا دلوقتي في مرحلة الفرز واختيار الأسماء من قبل لجنة متخصصة من أعلام الفكر والأدب والتاريخ، وهما اللي هيتخاروا الاسم والشعار".