تونس:انطلاق الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية

انطلقت الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة التونسية، بحضور وزير الشئون الثقافية التونسي محمد زين العابدين ونخبة من الموسيقيين وأهل الفن والثقافة.

وأكد مدير المهرجان، عماد العليبي - في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق المهرجان - أن هذه الدورة ستكون استثنائية من حيث جودة العروض ومن حيث البرنامج الخاص بالمهن الموسيقية، منوها إلى مشاركة 13 فرقة موسيقية في مسابقة المهرجان منها 9 فرق تونسية و4 فرق تمثل دول فلسطين والمغرب وبوركينا فاسو والكاميرون.

وتتواصل فعاليات الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية حتى 18 أكتوبر الحالي، وتختتم بعرض موسيقي للأخوين محمد وبشير الغربي، وسيتم على مدى هذه الدورة تقديم عروض متنوعة لأكثر من 30 فرقة موسيقية من 14 بلدا، تتنافس 13 منها في المسابقة الرسمية من بينها 9 مجموعات من تونس.