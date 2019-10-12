ضبط أسلحة نارية وطربة ونصف من مخدر الحشيش بحوزة عاطلين في مرسى مطروح والضبعة

قال اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح مدير أمن مطروح،إن إدارة البحث الجنائي تمكنت من تم ضبط أسلحة نارية بدون ترخيص، وطربة ونصف من مخدر الحشيش بحوزة عاطلين ،بكل من قسمي شرطة مرسي مطروح والضبعة.

حيث تمكنت وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة مرسى مطروح، من ضبط "س. ع. 36 سنة، عاطل"، وبحيازته سلاح ناري بدون ترخيص، طربة، ونصف لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 250 جرام تقريبا، وسلاح ناري عبارة عن طبنجة عيار 6 مم، ومبلغ مالي، وهاتف محمول أثناء استقلاله سيارة ملاكي مطروح.

كذلك تمكنت وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الضبعة من ضبط "ح- ع 17 سنة عاطل" وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 مم، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محاضر للمتهمين؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.