 رئيس جامعة أسيوط يعلن البدء في إجراءات تطبيق الحد الأدنى على كافة العاملين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس جامعة أسيوط يعلن البدء في إجراءات تطبيق الحد الأدنى على كافة العاملين

يونس درويش:
نشر فى : السبت 12 أكتوبر 2019 - 1:09 م | آخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 1:09 م

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن صدور قراره بالبدء فى تطبيق الحد الأدنى على كافة العاملين بالجامعة وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 ومنشورات وزارة المالية رقم 8 لسنة 2019 بهذا الشأن.

وقال رئيس جامعة أسيوط في تصريحات، إنه أصدر توجيهات لسرعة إنهاء إجراءات تطبيق الحد الأدنى وإعمال أحكامه بالدقة والسرعة الواجبة، على أن يرجع تطبيق بتاريخ 1/7/2019 على أن يصل الحد الأدنى للدخل الشهري للدرجة السادسة إلى 2000 جنيه، ووضع آلية قانونية لتطبيقه على كافة العاملين طبقاً لدرجاتهم الوظيفية المختلفة.

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