ضبط 65 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الغربية لتركيا

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ضبطت قوات خفر السواحل التركية 65 مهاجرا غير شرعي، في بحر إيجه غربي تركيا، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطرق غير قانونية، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن الفرق ضبطت 65 مهاجرا على متن قاربين قبالة سواحل قضاء "تشمه" بولاية "إزمير".

وأشارت الوكالة إلى أن المهاجرين يحملون جنسيات من دول "سوريا وفلسطين وإرتيريا والصومال وبوركينا فاسو.

وقامت قوات خفر السواحل بتسليم المهاجرين إلى دائرة الهجرة بالولاية، لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.