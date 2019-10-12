 ضبط 65 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الغربية لتركيا - بوابة الشروق
السبت 12 أكتوبر 2019 1:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

ضبط 65 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الغربية لتركيا

د ب أ
نشر فى : السبت 12 أكتوبر 2019 - 12:43 م | آخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 12:43 م

ضبطت قوات خفر السواحل التركية 65 مهاجرا غير شرعي، في بحر إيجه غربي تركيا، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطرق غير قانونية، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن الفرق ضبطت 65 مهاجرا على متن قاربين قبالة سواحل قضاء "تشمه" بولاية "إزمير".

وأشارت الوكالة إلى أن المهاجرين يحملون جنسيات من دول "سوريا وفلسطين وإرتيريا والصومال وبوركينا فاسو.

وقامت قوات خفر السواحل بتسليم المهاجرين إلى دائرة الهجرة بالولاية، لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك