الأعلى للشئون الإسلامية: نستهدف علاج ارتفاع مشكلة الطلاق وحماية الأسر من التفكك

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إنها عضوة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية منذ أكثر من 30 عاما، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية وقتها الرئيس الراحل أنور السادات، منوهة بأن قرار تعيينها رئيسة للجنة الأسرة والطفل في التشكيل الجديد للمجلس تأخر كثيرا، قائلة :" لم تتولى أي سيدة رئاسة أي من اللجان منذ ذلك الوقت، ولا أدري لماذا تأخر القرار إلى هذا الوقت".

وكانت وزارة الأوقاف قررت، ضم عضوات جديدة للجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ليكون العدد الإجمالي للسيدات بمختلف بلجان المجلس 12 سيدة، واصفة القرار بـ"التاريخي"، كونها المرة الأولى في تاريخ المجلس ليضم هذا العدد من العضوات.

وجاء تعيين "نصير" لتكون أول سيدة ترأس إحدى اللجان العلمية بالمجلس، مشيرة إلى أن القرار جاء في إطار اهتمامها بقضايا المرأة والمجتمع، وحرصها على الاستفادة من جهود الباحثات، وخبراتهم في التعامل مع هذه القضايا.

وأوضحت نصير لـ"الشروق"، أن مهام اللجنة خلال رئاستها لها، ستتركز على عدة عوامل رئيسية، منها سبل علاج مشكلات الطلاق في المجتمع، في ظل النسب المتزايدة له، وكذلك وضع الضوابط والمقومات الأساسية لبناء أسرة سليمة، وحماية الأسر من التفكك والانكسار السريع، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات المختلفة، وتعظيم الدور الإرشادي والتوعية بالقضايا المجتمعية، مشيرة إلى أن المجتمع الأسري حاليا يعاني من مشكلات عدة تودي في نهاية المطاف إلى الإنفصال وهو مايترتب عليه نتائج وخيمة.

وأضافت أن أهم النقاط التي ستعمل عليها اللجنة من خلال التوعية والإرشاد بالطرق السليمة لبناء الأسرة، هو حسن اختيار الزوج أو الزوجة، كونه اللبنة الأولى التى تقوم عليها بناء الأسر، قائلة: "للأسف في أوقات كثيرة يكون الاختيار دائما علي أساس المال، ولكن لا يبحثون عن الشخص الذي تتوافر فيه صفات الشريك الجيد أو مقومات التي تجعل من الزوجة شريكة جيدة".

وتابعت: "العلاقة حاليا وفي أغلب الأسر أصبحت مناطحة بين الزوج والزوجة في الآراء وفرض المتطلبات، وهو ما لم نكن نعتاد عليه من قبل، وما ينتج عنه من ظهور اضطراب سلوكي وأخلاقي وعدم الرضا، حيث أن كل مجموعة بشريه لابد لها من قائد والأسرة التي يخلو منها القائد لن يطول بها العمر".