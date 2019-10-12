مقتل العديد من عناصر الشرطة الكينية في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من الحدود الصومالية

أفادت الشرطة الكينية اليوم السبت بمقتل العديد من عناصر الشرطة عندما استهدفت عبوة ناسفة بدائية الصنع مركبتهم بالقرب من الحدود مع الصومال التي يمزقها الصراع .

وقال المتحدث باسم الشرطة تشارلز اوينو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ليس لدينا بعد تأكيد بشأن العدد الدقيق للقتلى".

وقال المفتش العام للشرطة الوطنية هيلاري موتيمباي إن عناصر الشرطة الذين لقوا حتفهم كانوا يقومون بدوريات على الحدود بين بلدتي داماجالي وهارياري عندما وقع الانفجار في وقت متأخر اليوم السبت.

وأضاف موتيمباي بأنه تم نشر تعزيزات في المنطقة لملاحقة المهاجمين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يحمل بصمات حركة الشباب الإسلامية المتشددة التي تتخذ من الصومال مقراً لها.

وتشن حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، هجمات منتظمة على كينيا المجاورة، من بينها هجوم شنته الحركة في عام 2013 على مركز تجاري في العاصمة نيروبي، أسفر عن مقتل 67 شخصا.

وفي عام 2015 ، أسفر هجوم شنته الحركة على جامعة عن مقتل 148 شخصًا وفي وقت سابق من هذا العام ، فيما قتل أكثر من 20 شخصًا في هجوم على أحد الفنادق بالعاصمة الكينية نيروبي.