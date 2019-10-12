فرنسا تمنح جمهورية الكونغو 65 مليون دولار لحماية غاباتها الاستوائية

أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرارا بمنح الكونغوـ برازافيل، 65 مليون دولار (نحو40 مليار فرنك إفريقي) لتتمكن من الحفاظ على غاباتها الاستوائية، ومواجهة التحدي المتعلق بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومن ثم الالتزام بإصلاح قطاعات التنمية الأكثر أهمية مثل الزراعة والتعدين.

وأبدت الكونغو ـ برازافيل استعدادها للتقليل من معدلات تجريف الغابات والقيام بتنويع اقتصادها في ذات الوقت إذ تسعى إلى الحد من المخاطر المستقبلية التي تتعلق بالصناعات الزراعية، لذلك قررت أنها لن تحول سوى 20 ألف هكتار من الأراضي الزراعية كل عام إلى مناطق صناعية.

يذكر أن حوض نهر الكونغو هو ثاني أكبر حوض نهري فى العالم بعد الأمازون إذ تبلغ مساحته 160 مليون هكتار.