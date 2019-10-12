رئيس الصين ورئيس وزراء الهند يواصلان محادثاتهما في منتجع هندي

واصل الرئيس الصيني، شي جين بينج، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مناقشاتهما خلال قمة غير رسمية تستمر يومين في بلدة "مامالابورام" الساحلية الهندية، والتي من المتوقع أن تركز على قضايا إقليمية ودولية، اليوم السبت.

قد أجرى الزعيمان محادثات مباشرة أمس الجمعة، على خلفية معابد صخرية قديمة في بلدة "مامالابورام" بالقرب من مدينة تشيناي جنوب الهند، وهى أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة "يونسكو".

ووصل شي ومودي اليوم السبت إلى مكان محادثاتهما في منتجع ساحلي خلاب، على متن عربة جولف.

وذكر دبلوماسيون أنه من غير المتوقع أن تنتهي القمة غير الرسمية بين الزعيمين بأي اتفاقيات أو إعلانات.

لكن يتم متابعتها عن كثب، حيث أنها تأتي في أعقاب العديد من الأمور التي أدت لتوتر العلاقات بين البلدين، بما في ذلك انتقاد الصين في مجلس الأمن الدولي للخطوة التي اتخذتها الهند لإلغاء وضع الحكم الذاتي في إقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان، وهي حليف للصين منذ فترة طويلة.

ووردت أنباء عن حدوث اشتباك ضئيل بين قوات هندية وصينية في منطقة "لاداخ" في كشمير في سبتمبر الماضي، لكن ذكر مسؤولون هنود أنه تم تسويته بشكل سلمي على المستوى الميداني.

وتشترك الهند والصين في حدود طولها 3500 كيلومتر، ويتم التنازع على أجزاء منها، وجرت العديد من جولات المحادثات بشأن الحدود لتسوية الخلافات خلال العقد الماضي.

وناقش الزعيمان أمس الجمعة رؤيتهما الوطنية وأولويتهما للتنمية والتحديات التي تواجه الدولتان بسبب التطرف والإرهاب وقضايا ذات صلة بالتجارة، طبقا لما ذكره وزير الخارجية الهندي، فيجاي جوخال، في تصريحات صحفية الليلة الماضية.